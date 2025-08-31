Oral Arslan, 5. Yıldönümünde Anıldı

ANMA TÖRENİ VE KATILIMCILAR

Türk boks camiasının önemli antrenörlerinden ve sporcularından biri olan Oral Arslan, vefatının 5. yıldönümünde kabri başında anma programıyla anıldı. Anma etkinliğine Elazığ Boks İl Temsilcisi Cemil Döndü, Fırat Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Vedat Çınar, antrenörler, sporcular ve aile üyeleri katılım gösterdi.

ORAL ARSLAN’IN ANISINA DİLEKLER

Oral Arslan’ın Elazığ boksu için büyük bir değer taşıdığına vurgu yapan Boks İl Temsilcisi Cemil Döndü, “Oral Arslan aramızdan ayrılalı 5 yıl oldu ama acısı dün gibi aklımızdadır. Biz yaşadığımız sürece Allah güç verdikçe kabrini ziyaret edeceğiz. Yüce Allah’tan Oral kardeşime bir kez daha rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah” şeklinde ifade etti.