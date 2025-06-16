ÖRAV, 11. Eğitim Şenliği’nde Buluşacak

ÖĞRETMENLER YENİDEN BULUŞUYOR

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), Türkiye genelindeki öğretmenleri yeniden bir araya getirecek olan 11. Eğitim Şenliği’ni düzenlemeye hazırlanıyor. Garanti BBVA’nın kurucusu ve sürekli destekçisi olduğu bu etkinlik, bu yıl 11. kez öğretmenlerle buluşturuyor. Haziran ayında başlayacak şenlik, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sunarak ilham verici içerikler sunmayı hedefliyor. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen bu şenlik, alanında uzman konuşmacıların katkıları, ÖRAV Atölyeleri ve çeşitli etkinliklerle dolu kapsamlı bir program sunuyor.

ŞENLİK 7 İLDE GERÇEKLEŞECEK

14 Haziran’da Van’da başlayacak Eğitim Şenliği, haziran ayı boyunca 7 bölgede 7 farklı ilde öğretmenlerle buluşacak. Şenliğe ev sahipliği yapacak iller arasında Ankara, Bursa, Diyarbakır, Düzce, İzmir, Mersin ve Van yer alıyor. ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy, “Her yıl akademik yılın yorgunluğuna rağmen öğretmenlerimizin büyük bir heyecanla bir araya gelerek öğrenmeye devam ettiğini görmek bize umut veriyor. ÖRAV Eğitim Şenliği, öğretmenlerimizin birlikte düşünme, yenilenme ve ilham alma alanı. Bu yıl da öğretmenlerimizin kişisel gelişimlerine katkı sunacak; aynı zamanda birlikte üretmenin keyfini yaşatacak eğlenceli ve kapsayıcı bir program hazırladık. Yeni eğitim yılına güçlü bir başlangıç için, yaz boyunca Türkiye’nin dört bir yanındayız” diyerek şenliğin önemini vurguladı.

ÇEŞİTLİ ATÖLYELER VE ETKİNLİKLER

Şenlik boyunca öğretmenler, sanatla kendine temas, topluluklar için felsefe, dans, orff ve ritim, yoga, müzede drama, sağlıklı yaşam için bisiklet sürme, eğitimde oyun, sinema ve felsefe ekseninde düşünme, zeka oyunları ve aile danışmanlığı gibi farklı ve ilham verici atölyelere katılma fırsatı bulacak. Özel olarak, şenliğin Ankara etabındaki bir atölyeye Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazandıran milli sporcu Şevval İlayda Tarhan’ın da katılacağı bilgisi verilmekte.