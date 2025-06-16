ÖRAV, Eğitim Şenliği ile Öğretmenleri Buluşturuyor

ÖĞRETMENLER YENİDEN BİR ARAYA GELİYOR

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), 11. Eğitim Şenliği’ni Türkiye genelindeki öğretmenlerle buluşturma hazırlıkları yapıyor. Garanti BBVA’nın kurucusu ve sürekli destekçisi olduğu Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) tarafından bu yıl 11. kez gerçekleştirilecek olan Eğitim Şenliği, haziran ayında öğretmenlere ilham verecek içerikler sunmayı ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen bu etkinlik, uzman konuşmacıların paylaşımları, ÖRAV Atölyeleri ve çeşitli etkinliklerle kapsamlı bir program sunuyor.

ETKİNLİKLER 7 FARKLI İLDE GERÇEKLEŞECEK

Şenlik, 14 Haziran’da Van’da başlayarak haziran ayı boyunca 7 bölgedeki 7 farklı ilde öğretmenlerle bir araya gelecek. Etkinliğin ev sahipliği yapacak illeri arasında Ankara, Bursa, Diyarbakır, Düzce, İzmir, Mersin ve Van bulunuyor. ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy, “Her yıl akademik yılın yorgunluğuna rağmen öğretmenlerimizin büyük bir heyecanla bir araya gelerek öğrenmeye devam ettiğini görmek bize umut veriyor. ÖRAV Eğitim Şenliği, öğretmenlerimizin birlikte düşünme, yenilenme ve ilham alma alanı. Bu yıl da öğretmenlerimizin kişisel gelişimlerine katkı sunacak; aynı zamanda birlikte üretmenin keyfini yaşatacak eğlenceli ve kapsayıcı bir program hazırladık. Yeni eğitim yılına güçlü bir başlangıç için, yaz boyunca Türkiye’nin dört bir yanındayız” şeklinde konuştu.

İLHAM VERİCİ ATÖLYELER BEKLENİYOR

Eğitim Şenliği süresince öğretmenler, sanatla kendine temas, topluluklar için felsefe, dans, orff ve ritim, yoga, müzede drama, sağlıklı yaşam için bisiklet sürme, eğitimde oyun, sinema ve felsefe ekseninde düşünme, zeka oyunları ve aile danışmanlığı gibi birçok ilham verici atölyeye katılma fırsatını bulacak. Özellikle Ankara’daki etkinlikte, Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde ülkemize gümüş madalya kazandıran milli sporcu Şevval İlayda Tarhan da bir atölyeye eşlik edecek.

– İSTANBUL