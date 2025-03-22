Orban: Ukrayna’nın AB Üyeliği Ekonomik Felaket

UKRAYNA’NIN AB ÜYELİĞİNE KARŞI SERT TUTUM

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, devlet radyosu Kossuth’a verdiği röportajda, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) hızlandırılmış üyeliğine karşı sert bir duruş sergiliyor. Orban, Macaristan’ın bu konuda AB içinde yalnız kaldığını kabul etse de, geçmişte göçmenlik meselelerinde olduğu gibi zamanla diğer ülkelerin de ekonomik açıdan bu gerçeği fark edeceğini savunuyor. “Ukrayna’nın AB üyeliği, Birlik için ekonomik bir felaket anlamına gelir” diyerek olası üyeliğin Avrupa ekonomisine büyük bir yük getireceğini vurguluyor.

MALİ KÜLFET VE RİSKLER

Orban, Ukrayna’nın birliğe katılımının mali açıdan önemli bir külfet getireceğini ve AB’nin bu maliyeti karşılayabilecek finansal kaynağa sahip olmadığını belirtiyor. Avrupa Komisyonu’nun bu süreç için AB ülkelerinin borçlanmasını önerdiğini hatırlatan Orban, bu durumun ekonomik olarak riskli bir adım olduğunu ifade ediyor. “Covid-19 pandemisi sırasında alınan büyük kredilerin geri ödeme dönemi yaklaşıyor. 2027-2028 yıllarında hem faiz hem de anapara ödemeleri başlayacak ve bu, AB bütçesinin yaklaşık yüzde 20’sini tüketecek” diyerek AB’nin yeni borçlanmalara girmesinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söylüyor.

MACARİSTAN’IN NET DURUŞU

Brüksel’in Ukrayna’ya yönelik askeri ve mali desteği artırma çağrılarına tepki gösteren Orban, Macaristan’ın ulusal çıkarlarını koruması gerektiğini ifade ediyor. “Üç yıldır Ukrayna’ya ne silah gönderdik ne de mali yardım sağladık” diyerek Macaristan’ın bu konuda net bir duruş sergilediğini vurguluyor.

SAVAŞIN GİDİŞATINA ODAKLANILAN DEĞERLENDİRMELER

Ukrayna’daki savaşın gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Orban, AB içinde savaşın devamına yönelik desteğin zayıfladığını aktarıyor. “Herkes bu savaşın kaybedildiğini görebiliyor. Savaşa müdahil olmak başından beri kötü bir karardı” diyerek Avrupa’daki politikaların değişmesi gerektiğini savunuyor.

MACARİSTAN’IN VETO KARARI

Macaristan, AB üyesi 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının Brüksel’de toplandığı son zirvede, Ukrayna ile ilgili bildiriyi bir kez daha veto etti. Veto edilen belgede, Ukrayna’nın AB’ye hızlandırılmış üyelik süreci ve milyarlarca euroluk askeri destekle ilgili ifadeler bulunuyordu. Orban’ın bu sert tutumu, Macaristan ile AB arasındaki gerilimi artırırken, Ukrayna’nın AB üyeliği konusunda bölünmüş bir Avrupa tablosunu ortaya koyuyor.