Orban: Ukrayna’nın Hızlı AB Üyeliğine Karşıyız

UKRAYNA’NIN AB’YE ÜYELİĞİNE KARŞI TEPKİ

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) hızlı bir süreç çerçevesinde alınmasına güçlü bir şekilde karşı çıkarak, “Ukrayna’nın AB’ye üyeliği, birlik için ekonomik felaket olur” demiştir. Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth’a verdiği röportajda, Ukrayna’nın üyeliğine karşı duruşunun Macaristan’ın AB içinde yalnız kalmasına yol açtığını belirtse de, bu durumun zamanla değişeceğini savunmuştur. “Eninde sonunda herkes, başka nedenlerle olmasa bile ekonomi açısından bunun farkına varacak” ifadelerini kullanan Orban, Ukrayna’nın AB’ye üyeliğinin birliğe maliyetinin yüksek olacağını ve AB’nin böyle bir maliyeti karşılama kapasitesinin bulunmadığını vurgulamıştır.

FİNANSAL ZORLUKLAR VE YENİ KREDİLER

Orban, Avrupa Komisyonu’nun bu amaçla AB ülkelerinin borçlanmasını önerdiğini ancak bu durumun, Covid-19 pandemisi sırasında ekonomiyi canlandırmak için kullanılan kredilerin yaklaşan faiz ödemeleri nedeniyle daha da karmaşık bir hale geldiğini ifade etmiştir. Yeni krediler almanın olumsuz sonuçlarını dile getiren Orban, “Daha evvel alınan devasa bir kredinin geri ödemesi yaklaşıyor. 2027-28 yıllarında hem faiz hem anapara ödemeleri yapılacak. Hesaplamalara göre bu, AB bütçesinin yüzde 20’sini tüketecek” demiştir.

UKRAYNA’YA YARDIM KONUSUNDA SERT ELEŞTİRİ

Macaristan, Brüksel’deki zirvede Ukrayna’ya ilişkin bildiriyi bir kez daha veto etmiştir. Orban, Brüksel’in Ukrayna’ya daha fazla mali ve askeri yardım alma çağrılarını eleştirirken, “Üç yıldır Ukrayna’ya silah da para da göndermedik” şeklinde konuşmuştur. AB’de Ukrayna’daki savaşın sürmesine yönelik desteğin eskisi kadar güçlü olmadığını belirten Orban, “Herkes, bu savaşın kaybedildiğini görebiliyor. Savaşa müdahil olmak, kötü bir karardı” ifadelerini kullanmıştır.