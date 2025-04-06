ORC Araştırma, TBMM’deki En İyi Vekilleri Açıkladı

ANKET SONUÇLARI YAYIMLANDI

ORC Araştırma, 18-28 Mart tarihleri arasında yaptığı anketle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) en başarılı muhalefet milletvekillerini belirledi. Bu ankette, CHP’li Ali Mahir Başarır en üst sırada yer alırken, daha önceki listelerde bulunmayan Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın 7. sırada oluşu dikkat çekti.

CHP VE İYİ PARTİ’YE AİT MİLLETVEKİLLERİ

Aynı ankette, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır birinci sırayı alırken, CHP’ye yeni katılan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ikinci sırada yer aldı. Toplamda 10 milletvekilinin sıralandığı ankette, 8 CHP’li ve 2 İYİ Partili milletvekilinin isimleri bulunuyor. Mahmut Tanal’ın daha önce karşılaştırmalara dahil edilmemiş olması ve şimdi 7. sırada yer alması, en dikkat çekici bulgu olarak öne çıkıyor. Tanal, son döneminde yaptığı çalışmalarla da gündeme geldi.

GENÇLERİN GÖZUNDE YERİ DEĞİŞİYOR

ORC Araştırma’nın “Gençlerin En Sevdiği Milletvekilleri” anketinde de Mahmut Tanal, önceden bu listede yer almazken, bu sefer sıralamada kendine yer buldu. 5-9 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen bu anket, 26 ilde 17-29 yaş arası 2 bin 250 gençle yapılmıştı. Önceki dönemde, Tanal bu gençler arasında en sevilmeyen milletvekilleri arasında yer almıştı.