ORC Araştırması, Seçmen Eğilimlerini Gösterdi

SEÇMEN EĞİLİMLERİNE YENİ GÖRÜNTÜ

ORC Araştırma, 08-10 Haziran 2025 tarihleri arasında İzmir, Antalya, Mersin, Adana ve Malatya illerinde yaptığı anketle seçmen eğilimlerini ortaya koyuyor. CATI (bilgisayar destekli telefon anketi) yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen çalışma, 2023 genel seçimleriyle karşılaştırıldığında önemli değişikliklere işaret ediyor. İzmir’de CHP, yüzde 44,5’lik oranıyla birinci parti olarak öne çıkıyor. AK Parti ise yüzde 21,8’e gerilemiş durumda. CHP’nin oy oranı, 2023’e göre yaklaşık 4 puanlık bir artış gösteriyor. İYİ Parti ve MHP ise belirgin bir düşüş yaşıyor.

ANTALYA’DA PARTİLER ARASINDAKİ FARK

Antalya ilinde CHP, yüzde 37,8 ile ilk sıraya yerleşiyor, AK Parti ise yüzde 26,1’de kalıyor. 2023 seçimlerinde birbirine yakın olan iki partinin arasındaki fark, CHP lehine açılmış durumda. İYİ Parti ve MHP’nin oy oranlarında da düşüş gözlemleniyor. Mersin ilinde ise CHP, yüzde 35,3 oy oranıyla AK Parti’yi (yüzde 22,4) geride bırakıyor. DEM Parti yüzde 12,3 ile üçüncü sırayı alırken, MHP yüzde 9,1 ile dördüncü sırada yer alıyor.

ADANA VE MALATYA’DAKİ SONUÇLAR

Adana ilinde CHP, yüzde 32,5 ile birinci sırayı alırken, AK Parti yüzde 27,4 ile ikinci sırada bulunuyor. DEM Parti yüzde 8,8, MHP ise yüzde 8,6 ile oldukça yakın sonuçlar elde ediyor. İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 6,4 seviyesinde kalıyor. Malatya’da, AK Parti yüzde 37,1 ile hâlâ birinci parti konumunda; ancak 2023’teki yüzde 45,19’luk oy oranına kıyasla ciddi bir düşüş yaşamış durumda. CHP’nin oy oranı yüzde 25’e yükselirken, MHP, Yeniden Refah ve DEM Parti ise yüzde 8 ile 4 arasında sıralanıyor.