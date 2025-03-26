Ordu’da 1500 Öğrenci İçin İftar Programı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İFTARDA BULUŞTU

Ordu İl Müftülüğü, üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği 4’üncü iftar programında yaklaşık bin 500 öğrenciyi aynı sofrada bir araya getirdi. Bu geleneksel etkinlik, Ordu’da üniversite öğrencilerine hizmet etmeyi amaçlayan bir organizasyon kapsamında gerçekleştirildi. İftar, İl Müftülüğü hizmet binası bahçesinde yapıldı ve buradaki etkinlikte öğrencilere Osmanlı Devleti’nin geleneği olan “diş kiraları” verildi. İlahilerin okunduğu ve duaların yapıldığı program, manevi bir atmosferde geçti.

DİŞ KİRALARI VE GELENEKLER

İftar programı ile ilgili bilgi veren Ordu İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, “Bu gece Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’in indiği bir gecede müftülüğümüzün bahçesinde bin 500 tane öğrenci iniverdi. Gelenekselleştirdiğimizi düşündüğümüz diş kiralı iftar ziyafetindeyiz. Bugün üniversitede okuyan bin 500 kadar öğrencimiz bizimle iftarlarını açtılar. Her yıl bu uygulamayı devam ettiriyoruz. 300’le başlamıştık, geçen yıl bin demiştik. Bu sene bin 500’ü geçtik elhamdülillah.” şeklinde konuştu. Çiçek, bu etkinliklerin önemli olduğunu vurgulayarak, Osmanlı’da bir misafirlik geleneğinden bahsetti. Öğrencilere, iftar ziyareti sırasında küçük birer zarf hediye ettiklerini de ekledi.

PROGRAMA KATILIM GÖSTERENLER

İftara, Ordu Valisi Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ve Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş’ın da aralarında bulunduğu daire müdürleri ile yaklaşık bin 500 üniversite öğrencisi katıldı. Program, hem öğrencilerin birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi hem de geleneklerin yaşatılması açısından önemli bir adım oldu.