Ordu’da 17.566 Araç Kontrol Edildi

DENETİMLERDE ÇARPICI RAKAMLAR

Ordu’da trafik kazalarını azaltmaya yönelik olarak yürütülen denetimlerde son bir haftada 17 bin 566 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Emniyet kaynakları, bu süre içerisinde Ordu genelinde 68 yaralanmalı trafik kazasının gerçekleştiğini ve bu olaylarda toplam 95 kişinin yaralandığını duyurdu.

CEZAİ İŞLEMLER UYGULANDI

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, trafik kazalarını azaltma amacıyla gerçekleştirdikleri denetimlerde 50 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 121 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 45 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten, 140 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 636 sürücüye hız sınırlarını aşmaktan, 80 sürücüye seyir halindeki cep telefonu kullanmaktan, 385 sürücüye emniyet kemeri kullanmamaktan ve 212 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ceza uyguladı.

TOPLAM İŞLEM SAYISI

Gerçekleştirilen diğer denetimler sonucunda toplam 17 bin 566 araç kontrol edildi, 3 bin 550 sürücüye farklı maddelerden işlem yapıldı, 51 araç trafikten men edildi ve 50 sürücünün ehliyeti geri alındı. Denetim uygulamalarının devam edeceği bilgisi verildi.