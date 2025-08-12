Ordu’da 18.548 Araç Kontrol Edildi

TRAFFİK DENETİMLERİ KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER

Ordu’da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde son bir hafta içinde toplam 18 bin 548 araç ve sürücü kontrol ediliyor. Emniyet yetkililerinin açıklamasına göre, bu dönemde Ordu genelinde 59 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi ve bu olaylarda 81 kişi yaralanıyor. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, trafik kazalarını azaltmaya yönelik uygulamalar kapsamında birçok sürücüye ceza kesiyor.

CEZA UYGULAMALARI VE ALINAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde, 46 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 92 kişiye modifiyeli araç kullanmaktan, 64 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten, 56 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden ceza veriliyor. Ayrıca, 558 sürücü hız sınırlarını aştığı için, 99 sürücü cep telefonu ile konuşarak sürüş yapmaktan, 384 sürücü emniyet kemeri kullanmamaktan, 166 motosiklet sürücüsü kask takmamaktan ve 193 sürücü yüksek sesle müzik dinlemekten, 2 sürücü ise drift yaptıkları için cezalandırılıyor.

DENETİMLERİN SONUCU VE GELECEK PLANLAR

Ekiplerin gerçekleştirmiş olduğu denetimler sonucunda toplam 18 bin 548 araç kontrol edilmiş, 3 bin 510 sürücü hakkında çeşitli ihlallerden işlem yapılmış, 39 araç trafikten men edilmiş ve 46 sürücünün sürücü belgesi geri alınıyor. Denetimlerin gelecekte de devam edeceği bilgisi veriliyor.