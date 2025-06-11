Ordu’da 21.997 Araç Kontrol Edildi

TRAFOLOĞUN AZALTILMASI İÇİN YAPILAN DENETİMLER

Son 9 gün içinde Ordu’da polis ekipleri trafik kazalarını azaltmak amacıyla yoğun denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde toplamda 21 bin 997 araç ve sürücüsü incelendi. Ordu Emniyeti’nden gelen açıklamaya göre, son bir haftada bölge genelinde 71 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 98 kişinin yaralandığı kaydedildi.

KURAL İHLALLERİNE CEZA UYGULAMALARI

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından sürdürülen denetimlerde, çeşitli kural ihlallerinden dolayı birçok sürücüye ceza kesildi. 71 sürücü alkollü araç kullanmak, 80 sürücü modifiyeli araç kullanmak, 61 sürücü hatalı şerit değiştirmek, 178 sürücü kırmızı ışık ihlali yapmak, 621 sürücü hız sınırlarını aşmaktan, 128 sürücü seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan, 364 sürücü emniyet kemeri kullanmamaktan, 139 motosiklet sürücüsü kask takmamaktan ve 1 sürücü drift yapmak suçundan cezai işlem uygulandı.

DENETİMLERDE KONTROL EDİLEN ARAÇ SAYISI

Ekiplerin yaptığı diğer denetimlerle birlikte toplamda 21 bin 977 araç kontrol edildi. Bu süreçte 3 bin 322 sürücüye çeşitli ihlallerden işlemler uygulandı, 45 araç trafikten men edildi ve 75 sürücünün ehliyetine el konuldu. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.