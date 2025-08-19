Ordu’da 30 Şüpheli Yakalandı

ORDU İL JANDARMA KOMUTANLIĞI’NDAN KAPSAMLI DENETİMLER

Ordu İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, son bir hafta boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 30 şüpheliyi yakaladı. Ekipler, kamu düzeninin sağlanması ve asayişin korunması amacıyla detaylı denetimler gerçekleştirdi. Bu denetimlerin bir parçası olarak, jandarma timleri 41 bin 198 kişi ve 12 bin 191 aracı sorguladı. Bu sorgulamalar neticesinde, aranılan 30 şüpheli yakalandı ve bu kişilerden 19’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TRAFFIC KONTROLÜ VE NARKOTİK OPERASYONLARI

Trafik denetimleri çerçevesinde, 9 bin 482 araç kontrol edildi. Ayrıca, narkotik suçlarla etkin mücadele için düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 22’si uyuşturucu madde kullanma, satın alma ve bulundurma suçlarından, 7’si imal ve ticaret suçlarından, 6’sı ise yasadışı kenevir ekimi suçlarından işlem gördü. Yapılan işlemler sonucunda yakalanan 3 şüpheli tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Denetimlerde yapılan aramalarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Toplamda 17 kilo 241 gram kubar esrar, 15 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 270 kök kenevir bitkisi, 2 gram skunk, 5 gram toz esrar, 49 sentetik ecza, 4 captagon ve 193 gram sentetik kannabinoid bulundu. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele amacıyla yapılan operasyonlarda ise 1 sahte sürücü belgesi, 1 tarihi eser malzemesi, 1 kamyon, 7 kazı malzemesi, 3 bin 180 tütün doldurulmuş makaron ve 50 sahte bandrol ele geçirildi. Bu operasyonlar sonucunda 13 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.