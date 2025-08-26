Ordu’da 31 Şüpheli Yakalandı

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve güven sağlamak amacıyla gerçekleştirdikleri operasyonlarda, aranan 31 şüpheliyi yakaladı. İl Jandarma ekipleri, sorumluluk alanlarında asayiş faaliyetlerini sürdürmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde, toplamda 33 bin 941 şahıs ve 10 bin 87 araç sorgulandı. Bu sorgulamalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheli yakalandı ve bunlardan 17’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TRAFİK DENETİMLERİ

Trafik denetimlerinde ise 9 bin 475 araç kontrol edildi. Narkotik suçlarla mücadele çalışmaları doğrultusunda yapılan operasyonlarda, yapılan aramalarda 23 sentetik ecza, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 kilo 840 gram kubar esrar, 15 kök kenevir bitkisi, 19 gram metamfetamin, 6 gram toz esrar ve 29 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Yakalanan 15 şüpheliden bir tanesi tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 13’ü hakkında ise adli işlem uygulandı.

KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE

Kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili çalışmalarda ise 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan operasyonlarda 1 sahte tercüme belgesi, 1 sahte sürücü belgesi, 1 gümrük kaçağı otomobil ve 1 radar tespit cihazı ele geçirildi. Çalışmaların devam edeceği bilgisi bildirildi.