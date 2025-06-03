Ordu’da 45 şüpheli yakalandı

JANDARMA EKİPLERİ ASAYİŞ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Ordu’da jandarma ekipleri, son bir hafta içinde yapılan asayiş çalışmaları sonucunda çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 45 şüpheliyi yakaladı. Bu şüphelilerden 16’sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamu düzenini sağlamak, emniyet ve asayişi temin etmek amacıyla çeşitli operasyonlar ve denetimler gerçekleştirdi. Jandarma Asayiş Timleri aracılığıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde, toplam 37 bin 156 şahıs ve 12 bin 520 araç sorgulandı.

TRAFFİK DENETİMLERİNDE CAYDIRICI ÖNLEMLER

Trafik jandarması timleri, il genelinde yapılan denetimlerde 12 bin 770 aracı kontrol etti. Bu denetimler sırasında 436 sürücüye çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 89 araç trafikten men edilirken, 12 sürücünün ehliyetine el konuldu. Trafik kazalarının önlenmesine yönelik olarak radarla hız denetimi, seyir halindeyken cep telefonu kullanımı ve mevzuata aykırı ışık donanımı gibi konularda özel denetimler eş zamanlı gerçekleştirildi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 14’ü hakkında ‘uyuşturucu madde kullanmak için satın almak, kabul etmek ve bulundurmak’ suçundan işlem yapıldı. 3 kişi ‘uyuşturucu kullanımını alenen özendirme’, 2’si ise ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçlarından adli işleme tabi tutuldu. Operasyonlar sırasında ele geçirilen malzemeler arasında 25 adet sentetik hap, 20 gram metamfetamin, 26 gram kubar esrar, 31 gram sentetik kannabinoid, 15 gram skunk ile 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı yer aldı.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan aramalarda, 3 adet Gürcistan sürücü belgesine ait noter onaylı tercüme belgesi ele geçirildi. Jandarma, çalışmaların devam edeceğini açıkladı.