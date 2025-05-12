Ordu’da 48 Arıcıya 2.400 Kovan Dağıtıldı

ORDU’DA ARICILIK SEKTÖRÜ İÇİN ÖNEMLİ DESTEK

Ordu’da arıcılık sektörünün gelişimini desteklemek ve yeni arıcıları sektöre kazandırmak amacıyla yürütülen bir proje çerçevesinde 48 üreticiye toplamda 2 bin 400 adet arılı kovan teslim edildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, projenin arıcılık sektörünün büyümesiyle yeni arıcıların katılımı açısından önemli bir çalışma olduğunu ifade etti. ‘Bolaman Havzası Projesi’ kapsamında, 48 üreticiye 50’şer adet olmak üzere toplamda 2 bin 400 arılı kovan, polen ve propolis tuzaklarıyla birlikte destek sağlandı. Fatsa ilçesindeki organizasyonla arıcılara kovanları dağıtıldı.

BOLAMANDAKİ DESTEKLERin KAPSAMI

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Bolaman Havzası Projesi’nin 12 ilçede Dünya Bankası tarafından desteklendiğini belirtti. Bu proje kapsamında üreticilere farklı alanlarda destek sağladıklarını belirten Yılmaz, “Arıcılık ilimiz için önemli bir sektör. Geçen yıllarda varroa ilacı dağıtılarak toplu ilaçlamalar yapılmasına olanak tanımıştır. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz alt proje ile 48 arıcıya polen ve propolis tuzaklı şekilde 50’şer adet olmak üzere toplam 2 bin 400 arılı kovan dağıtmış olacağız” dedi.

Yılmaz, arıcılık sektörüne desteklerini devam ettireceklerini vurgulayarak, “Bu önemli proje, arıcılık sektörü için büyüme ve yeni arıcıların kazandırılması adına kritik bir çalışmadır. Üreticilerimiz bu destekten memnun. Gelecek dönemde projenin devam etmesi ve ek bütçe oluşturulması konusunda yeni arıcıların sektöre kazandırılmasını talep ediyorlar. Arıcılık sektörünü desteklemeye devam edeceğiz. Bolaman Havzası Projesi kaynaklarını kullanarak, DOKAP ve bakanlığın kaynakları ile arıcılık sektörüne destek vermeye devam edeceğiz. Amacımız, Ordu balının kalitesini artırarak üreticilerimizin arıcılık sektöründen daha fazla kazanç elde etmesini sağlamak” açıklamalarında bulundu.