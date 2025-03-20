Ordu’da Aracın Çarptığı Yaya Yaralandı

OLAYIN AYRINTILARI

Ordu’da geri manevra yapan bir aracın çarptığı yaya hafif yaralanıyor. Kaza, Fatsa ilçesindeki Dumlupınar Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Caner D. yönetimindeki 61 FH 691 plakalı hafif ticari araç, geri gelirken yolun karşısına geçmeye çalışan Fatih Z. (45) ile çarpışıyor.

KAZA SONRASI MÜDAHALE

Kaldırıma düşen yaya, çevredeki vatandaşlar tarafından hemen ayağa kaldırılıyor. Olay üzerine yapılan ihbarla birlikte polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendiriliyor. Hafif yaralanan Fatih Z., ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne götürülüyor. Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına yansıyor. Ekipler, kazayla ilgili soruşturma başlatıyor.