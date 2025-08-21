Ordu’da Arıza Aracına Dolmuş Çarptı

OLAYIN DETAYLARI

Ordu’da arıza aracının sepetinde güvenlik kamerasını tamir eden teknik eleman Emin Elmalı’nın başına talihsiz bir olay geldi. Saat 11.00 sularında, Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi Barbaros Caddesi’nde meydana gelen olayda, Elmalı’nın bulunduğu sepet yoldan geçen bir dolmuşun çarpması sonucu devrildi. Elmalı, dolmuşun üstüne düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Bu ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri, düşen Elmalı’yı dolmuşun üzerinden indirerek, ambulansa kavuşturdu. Elmalı, ambulansla Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayı gören mahalleli Yaşar Özbay, “Hayatta görülmeyecek bir şey. Çok şaşırılacak bir durum” ifadeleriyle durumu aktardı. Özbay, arıza giderme aracının güvenlik kameralarını kontrol etmek için geldiğini belirtti. Olayı gördüğünde hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradığını ve ambulans ile itfaiye ekiplerinin sürdükleri müdahaleyi anlattı. “Dolmuşun üzerine düşen kişiyi, itfaiyeciler alarak ambulansa bindirdiler ve hastaneye götürüldü” diye ekledi.