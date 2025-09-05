Ordu’da Bacanaklar Arasında Tartışma Yaşandı

Olayın Geçmişi

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir tartışma sonucunda yaşanan trajik bir olayda “su gideri” yüzünden iki kardeş silahla vurularak hayatını kaybetti. Olay, Aydıntepe Mahallesi Ağcakese Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, ambar çatısından yola akan su sebebiyle uzun süredir aralarında husumet bulunan Hasan Ballı (60) ve bacanağı Hüseyin Tarakçı (66) evlerinin önünde karşı karşıya geldi. Kısa sürede gerilen ortam kavgaya dönüştü.

Tartışmanın Gelişimi

Kavga sırasında, Hüseyin Tarakçı yanında taşıdığı tabancayla önce bacanağı Hasan Ballı, ardından onun ağabeyi Mehmet Ballı’ya (63) ateş etti. Bu talihsiz olayın sonucunda Ballı kardeşler olay yerinde yaşamlarını yitirdi.

Cenaze Töreni

Hayatlarını kaybeden Hasan ve Mehmet Ballı, Aydıntepe Mahallesi’ndeki Zara Evliyası Mescidi’nde kılınan cenaze namazının ardından yan yana defnedildi. Acılı aile, iki kardeşin vefatıyla büyük bir kayıp yaşadı.

Katil Zanlısı Tutuklandı

Olayın ardından, evinin yakınındaki ormanlık alanda yakalanan şüpheli Hüseyin Tarakçı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu süreç, ailenin yaşadığı acıyı daha da derinleştirdi.