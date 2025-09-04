Ordu’da Bacanaklar Arasındaki Husumet, Cinayetle Sonlandı

FACİANIN YAŞANDIĞI YER

Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Aydıntepe Mahallesi Ağcakese Sokak’ta korkunç bir olay gerçekleşti. İddiaya göre, ambarın çatısından yola akan su yüzünden uzun zamandır birbirleriyle husumet içinde olan Hasan Ballı (60) ile bacanağı Hüseyin Tarakçı (66) evlerinin önünde karşılaştı. Aralarında yeniden alevlenen tartışma, kavgaya dönüştü.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜYOR

Yaşanan arbede sırasında, Hüseyin Tarakçı yanında taşıdığı tabancayı kullanarak bacanağı Hasan Ballı ile ağabeyi Mehmet Ballı’ya (63) 3 el ateş etti. Çevredeki insanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin incelemeleri sonucunda Hasan ve Mehmet Ballı’nın olay yerinde yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

ZANLI YAKALANIYOR

Hüseyin Tarakçı, olayın ardından evinin yakınlarında jandarma tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.