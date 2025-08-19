Ordu’da Basın İçin Oda Olacak

SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Ordu Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, 2026 yılında hizmete alınması planlanan bin 200 yatak kapasiteli Ordu Şehir Hastanesi’nde basın mensupları için özel bir ‘çalışma odası’ oluşturulacağını duyurdu. Ordu İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Erkan Güngör, İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün’ü makamında ziyaret etti. Bu ziyarette Güngör, Ordu’da sürdürülen sağlık yatırımlarına dair bilgi aldıktan sonra, yapım aşamasındaki şehir hastanesinin tamamlanmasının ardından basın mensupları için bir çalışma odası düzenlenmesi isteğini iletti.

ÇALIŞMA ODASI İHTİYACINA YANIT

İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, hastanenin 2026 yılının mart ayında hasta kabulüne başlamasının planlandığını belirtti. Tüzün, basın mensuplarının hastane bünyesinde çalışma odası talebini olumlu bir şekilde ele aldıklarını aktardı. “Ordu Şehir Hastanesi mevcut hastanelerimizden 7-8 kat daha büyük. Arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmede basın mensubu arkadaşlarımız için çalışma odası düzenlemeye karar verdik. Arkadaşlarımız hastaneye haber amaçlı geldiğinde bu odayı kullansın ve haberlerini buradan geçsin istiyoruz” diyen Tüzün, bu düzenlemenin Ordu basını için müjde olduğunu ifade etti.

GAZETECİLERE BAŞARI DİLEKLERİ

Tüzün, “İnşallah gazeteciler hastanemiz ve Ordu için güzel haberlere imza atarlar. Hepsine başarılar diliyorum” diyerek, basın mensuplarına yönelik destek ve teşekkürlerini iletti.