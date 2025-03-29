Ordu’da Bayram Öncesi Trafik Denetimleri Arttı

RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ TRAFİK DENETİMLERİ ARTIRILDI

Ordu’da, bayram öncesi dönemde polis ekipleri trafik denetimlerini sıkılaştırdı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi, il genelinde yürüttüğü denetimlerde artış sağladı. Ekipler, belirlenen noktalarda trafik uygulamaları düzenlerken, Karşıyaka Mahallesi’ndeki çevre yolunda dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Bayram tatili boyunca 126 ekip ve 348 personel ile denetimlerin sürdürüleceği açıklandı.

AÇIKLAMALAR TRAFİK GÜVENLİĞİNE DAİR

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Ekipler Amiri Bünyamin Demir, “İlimizde bayram tedbirleri kapsamında, trafiğin yoğun olduğu kavşak ve noktalarda, gerekli tedbirler alınmış bulunmaktadır. Aynı şekilde trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için denetlemeler başlamış bulunmaktadır. İlimizin değişik noktalarında bayram süresince 24 saat esasına dayalı denetimlerimiz devam edecek” dedi. Demir, “Bu denetimlerde amacımız sürücülere ceza yazmak değil, algıda seçiciliği en üst seviyeye çıkararak sürücülerimizin kaza yapma riskini en aza indirmek, kaza yapmalarını engellemektir” şeklinde konuştu.

TRAFİK KAZALARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Demir, insanların bayram tatilinde ulaşma çabasının arttığını vurguladı. “Trafik kazalarını değerlendirdiğimizde aşırı hız, uykusuz ve yorgun araç kullanmak başta geliyor. Bunun nedeni ise bayram tatili sürelerinin belli olduğu zamanlarda sürücülerimiz, ulaşmak istedikleri noktalara en kısa sürede ve hızla ulaşmak istedikleri için kaza yapma riskleri artıyor” ifadelerini kullandı. Denetim noktalarındaki sürücülerle doğrudan iletişim kurarak, “yol hipnozuna maruz kalmalarını engelleyerek kaza yapma risklerini azaltmaya çalışıyoruz” dedi. Ayrıca, denetim esnasında ekipler, sürücü ve yolculara bayram hediyeleri takdim etti.