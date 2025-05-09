Ordu’da Bir Çocuğa Yardım Yapıldı

ORDU’DA ÇOCUK HEIMLICH MANEVRASIYLA KURTULDU

Ordu’da, jandarma personeli tarafından gerçekleştirilen Heimlich manevrası sayesinde nefes borusuna yiyecek kaçan 3 yaşındaki bir çocuk kurtuldu. Altın Ordu ilçesinde, ablasıyla yürüyen küçük çocuğun boğazına çikolata parçası sıkıştı. Nöbetçi uzman çavuş, durumu fark ederek hemen müdahalede bulundu ve Heimlich manevrası uyguladı. Çocuk, çikolata parçasının çıkarılmasıyla birlikte rahat bir nefes almaya başladı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

5 Mayıs’ta gerçekleşen bu olayın anına ait görüntüler, Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabında paylaşıldı. Paylaşımda, “Yeri geldi al bayrağa kan olduk, yeri geldi bir çocuğa can! Ordu İl Jandarma Komutanlığı nizamiyesi önünde boğazına yiyecek kaçan ve nefes almakta zorlanan bir çocuğumuza, nöbetçi jandarma personelimiz tarafından hızlı ve etkili bir şekilde ilk yardım müdahalesi yapıldı.” ifadeleri yer aldı. Bu durum, jandarma personelinin acil durumlarda ne kadar hızlı ve etkili bir şekilde hareket edebildiğini gözler önüne serdi.