Ordu’da DEAŞ Operasyonu: Yabancı Zanlı Gözaltında

TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON

Ordu’da, terör örgütü DEAŞ’a karşı gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu bir zanlı gözaltına alındı. Ordu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Terörle Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, DEAŞ’ın eylem ve faaliyetlerini ortaya çıkarmak amacıyla çalışma yaptığı belirtildi.

YAKEKLİ HAFTALIĞA UYGULANAN ÇALIŞMALAR

Bu çalışma kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Irak uyruklu D.H.G.E.’nin (32) Ünye ilçesinde bir adreste saklandığı belirlendi. Şüpheli şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı.