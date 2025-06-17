Ordu’da Denize Girme Yasağı Uygulanıyor

DENİZE GİRMENİN YASAKLANDIĞI TARİHLER

Ordu Valiliği, yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) riskine karşı denize girme yasağı kararı aldı. Yaz aylarında artan boğulma vakalarını önlemek amacıyla uygulanan yasak, 16 ve 17 Haziran tarihlerinde geçerli olacak. “Ordu’da denize girmek yasak mı?” sorusu gündeme gelirken, Valilik detaylı bir açıklama yaptı.

HAVA DURUMU VE RİSKLER

Ordu’da 17-18 Haziran 2025 tarihleri için vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. 17 Haziran 2025 Salı günü hava durumu parçalı bulutlu olarak tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 18.5°C, en düşük sıcaklık ise 7.3°C olabiliyor. Nem oranı %95 ve rüzgar hızı 5.9 km/h olarak ölçülüyor. Hava koşulları, yüksek nem nedeniyle nemli ve sakin bir ortam oluşturuyor.

18 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu bulutlu ve kapalı olacak. Sıcaklık 22.2°C’ye kadar çıkarken, en düşük sıcaklık 11.9°C olarak bekleniyor. Nem oranı %97’ye ulaşır ve rüzgar hızı 7.6 km/h olacak. Ordu’da bu durumlardan dolayı denize girmek için 2 gün süreyle yasak getirildi.

VATANDAŞLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, denizde oluşan yüksek dalga ve rip akıntısı (çeken akıntı) tehlikesine dikkat çekildi. Yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı alınan bu önlemlerle birlikte, vatandaşların yasağa uymaları istendi. Bu tür olumsuz hava koşullarında denizden uzak durmak, can güvenliği açısından önemli bir konu olarak belirtiliyor.