Haberler

Ordu’da Denize Girmek Yasaklandı

OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE DENİZE GİRİŞ YASAKLANDI

Ordu’da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları, denizde yüksek dalga ve rip akıntısı tehlikesini beraberinde getirdi. Bu nedenle vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla 16 ve 17 Haziran tarihlerinde il genelinde denize girmek yasaklanıyor.

VALİLİK AÇIKLAMASI VE TEDBİRLER

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Denizde meydana gelen yüksek dalga ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla 16 Haziran Pazartesi ve 17 Haziran Salı günleri boyunca Ordu ili genelinde denize girmek yasaklanmıştır” ifadesine yer verildi. Aynı zamanda, vatandaşların yasağa uyması ve deniz kenarında daha dikkatli olması konusunda uyarılar yapıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Tavşanlı’da Gazze İçin Etkinlik Yapıldı

Tavşanlı'da Süleyman Yılmaz Anaokulu, Gazze ve Filistin’e destek amaçlı etkinlik düzenleyerek yürüyüş, balon uçurma ve çeşitli yiyeceklerle dayanışma ruhunu kutladı.
Haberler

Kasımpaşa, Kubilay’ı 2 Yıl Yineledi

Kasımpaşa, eski Göztepe oyuncusu 28 yaşındaki Kubilay Kanatsızkuş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tören, Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.