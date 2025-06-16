Ordu’da Denize Girmek Yasaklandı

OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE DENİZE GİRİŞ YASAKLANDI

Ordu’da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları, denizde yüksek dalga ve rip akıntısı tehlikesini beraberinde getirdi. Bu nedenle vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla 16 ve 17 Haziran tarihlerinde il genelinde denize girmek yasaklanıyor.

VALİLİK AÇIKLAMASI VE TEDBİRLER

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Denizde meydana gelen yüksek dalga ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle yaşanabilecek boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla 16 Haziran Pazartesi ve 17 Haziran Salı günleri boyunca Ordu ili genelinde denize girmek yasaklanmıştır” ifadesine yer verildi. Aynı zamanda, vatandaşların yasağa uyması ve deniz kenarında daha dikkatli olması konusunda uyarılar yapıldı.