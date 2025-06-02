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Ordu’da Doğa Yürüyüşü Yapıldı

ORDU’DA ZORLU DOĞA YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİ

Ordu’da düzenlenen etkinlik, 62 sporcunun katılımıyla 22 kilometrelik zorlu bir doğa yürüyüşü oldu. Ordu Dağcılık Spor Kulübü tarafından organize edilen bu etkinlik, Perşembe ilçesinin Şenyurt Mahallesi’nde başladı. Sporcular, yoğun sis ve zaman zaman etkili olan yağmur altında 600 metre irtifa alarak Perşembe Yarımadası’nın en yüksek noktası olan 730 metre rakımlı Sakarat Tepesi’ne ulaştı.

SPORENLAR DOĞAL GÜZELLİKLERİ KEŞFETTİ

Bölgenin muhteşem doğal güzellikleri arasında ilerleyen dağcılar, zirvede bulunan televizyon verici istasyonunu gözlemleme şansı buldu. Kısa bir dinlenmenin ardından farklı bir rotayı izleyerek yeniden Şenyurt Mahallesi’ne dönüş yaptı. Etkinliğe katılan sporcular, doğa yürüyüşlerinin hem fiziksel sağlık hem de doğayla iç içe vakit geçirmek açısından önemini vurguladı.

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