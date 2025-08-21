Ordu’da Dolmuş, İkaz Sistemine Çarptı

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Ordu’da, güvenlik kamerasını tamir eden Emin Elmalı’nın içinde bulunduğu arıza aracına, bu sırada yoldan geçen bir dolmuş çarptı. Elmalı, dolmuşun üstüne düştü. O anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, saat 11.00 sıralarında, Altınordu ilçesinin Şarkiye Mahallesi Barbaros Caddesi’nde gerçekleşti. Özel bir şirkette teknik eleman olarak görev yapan Emin Elmalı, arıza aracının sepetine çıkarak güvenlik kamerasını tamir etme işlemini sürdürüyordu. Fakat 52 J 0160 plakalı dolmuş, arıza aracının sepetine çarptı. Dengesini kaybeden Elmalı, dolmuşun üzerine düşmüştü.

HEMEN MÜDAHALE EDİLDİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızlıca olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla dolmuşun üzerinden indirilen Elmalı, ambulansla Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili bir inceleme başlatıldı ve o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

MAHALLELİ ŞAŞIRDI

Olayı gözlemleyen mahalle sakini Yaşar Özbay (56), “Hayatta hiç görülemeyecek bir durum. Cidden şaşırılacak bir olay. Güvenlik kameralarını kontrol etmek amacıyla arıza giderme aracı geldi. Bakım çalışanı, arıza giderme aracının sepetiyle güvenlik kameralarının bulunduğu yere çıktı. Bu sırada yoldan geçen bir dolmuş, sepetin içine çarptı ve içinde bulunan kişi dolmuşun üstüne düştü. Olayı gördüğüm an hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradım. Ambulans ve itfaiye hizmeti geldi. Dolmuşun üzerine düşen kişiyi itfaiyeciler ambulansa bindirerek hastaneye götürdüler” şeklinde konuştu.