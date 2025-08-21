Ordu’da Fındık Kurutma İşlemleri Devam Ediyor

FINDIK HASADI DEVAM EDİYOR

Ordu’nun sahil bölgelerindeki fındıkların kurutma ve seçme işlemleri devam ediyor. Üreticiler, yüksek randıman elde etmek için birlikte çalışarak, mahsullerini çürük, kırık ve diğer etkenlerden arındırıyor. 4 Ağustos olarak belirlenen hasat sezonu bazı noktalarda tamamlanırken, fındığını toplayan çiftçiler kurutma ve seçme telaşına düştü. Patoza verdikleri fındıkları harmanlarda hem kurutmaya hem de seçmeye çalışıyor. Bu seçim işlemi, seçilen fındıkların daha yüksek randıman almasını ve daha iyi fiyatlarla satılmasını sağlıyor.

EMEK PAYLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ARTAR

Altın Ordu ilçesinin Karacaömer Mahallesi’nde hasadı yapılan fındıklar bazı yerlerde harmanları doldurmuş durumda. Bu yıl nisan ayındaki zirai don nedeniyle rekoltede ciddi düşüş yaşandı. Hasadı yapılan fındıklar, imece usulü ile seçiliyor. Şefahat Öner, “Kurutma işlemi sırasında çürük ve iç fındıkları ayırıyoruz. Sonrasında da satacağız. Fındık işi zor, ama imece usulü yapmak daha kolay oluyor. Tüm aşamaları yardımlaşma ile gerçekleştiriyoruz. Randımanda çürük çıkmasın diye dikkat ediyoruz, geriye sadece temiz fındık kalıyor” diyor.

DESTEK OLMAK BİR GEREKEN KONU

Emine Çiçek, fındıklarını topladıktan sonra patozdan geçirip kurutma aşamasına geçtiklerini belirtiyor. “Tek başına yapmak zor oluyor, burada birlikte seçiyoruz, birbirimize destek oluyoruz. Fındık işinin büyük kısmı insan gücüyle yapılıyor” şeklinde konuşuyor. Yusuf Öner ise hasat sonrası işlemleri tamamladıktan sonra fındıklarının randımanını artırmak için seçtiklerini ifade ediyor. “Fındığın değerlenmesi gerekiyor. Bugün bir Antep fıstığının fındığa göre 3 kat daha değerli olması üzücü, değerinin bulunmasını istiyoruz” dedi. Yeter Öner de daha yüksek fiyatla fındıklarını satabilmek için titiz bir seçim süreci yürüttüklerini aktarıyor.