Ordu’da Fındık Üreticisine Destek Sağlanıyor

20 MİLYON LİRA DESTEĞİ KAPSAMINDAKİ HASAT DOSYALARI

Ordu’da fındık üreticilerine yıl sonuna kadar 20 milyon lira hibe destek ödemesi yapılacak. İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Delikkaya Mahallesi’nde fındık hasat filesi desteğinden yararlanan üretici Turan Topkaya’nın bahçesini ziyaret etti. Ay, bahçede yaptığı incelemelerde file sisteminin hasat sürecini çok daha hızlı ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirdiğini aktardı.

GELENEKSEL YÖNTEMLERDEN DAHA EKONOMİK

Ordu’da file kullanan üreticilerin hasada başladığını belirten Ay, “Geleneksel yöntemle tek tek toplama yerine file üzerinde biriken fındıklar, yüzde 70-80 oranında daha düşük işçilik maliyetiyle toplanıyor. Ayrıca fındığın toprak ve nemle teması engellendiği için kalite artıyor, ürün kaybı neredeyse sıfıra iniyor.” ifadelerini kullandı. Ay, ayrıca Ordu’nun fındık hasat filesi desteği alan iller arasında dikkat çektiğini vurguladı.

SUBVANSE EDİLEN ÜRETİCİ SAYISI ARTIYOR

Bugüne kadar 181 üreticiye yüzde 50 hibe desteğiyle yaklaşık 5 bin dekar alanda file alımı sağlandığını aktaran Ay, 2025 yılında 148 üreticiye hasat filesi desteği için yaklaşık 20 milyon lira hibe ödemesi yapılacağını söyledi. Ordu, 2025’te fındık hasat filesi desteğinden yararlanan üretici sayısında Türkiye’de ilk sırada bulunuyor.