Ordu’da Hırsızlık Olayında 2 Şüpheli Yakalandı

JANDARMA EKİPLERİ HIZLI DAVRANILDI

Ordu’da meydana gelen bir hırsızlık vakası sonrasında jandarma tarafından başlatılan çalışmalar, iki şüphelinin yakalanması ile sonuçlandı. İl Jandarma Komutanlığı, Gürgentepe ilçesi Akören Mahallesi’nde gerçekleştirilen hırsızlıkta; “1 adet televizyon, 1 adet av tüfeği ve çeşitli ev eşyalarının çalındığı” ihbarı üzerine hızlı bir şekilde harekete geçti.

OLAYIN Aydınlatılması İÇİN GİRİŞİMDE BULUNULDU

Hırsızlığın açığa kavuşturulması amacıyla, Gürgentepe Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Ordu İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ve asayiş timleri tarafından detaylı bir araştırma yapıldı. Olayın gerçekleşmesinin üzerinden yaklaşık 6 saat geçtikten sonra, şüphelilerin U.Ö. (25) ve E.B. (19) olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İLE MALZEMELER BULUNDU

Yapılan operasyon sonucunda, şüphelilerin ikametlerinde yapılan arama sonucunda hırsızlığa ait eşyalar ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılırken, çalınan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.