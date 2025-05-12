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Ordu’da İşçi Kafa Yaralanması Geçirdi

ORDU’DA TRAJİK İŞ KAZASI

Ordu’da gerçekleştiren bir inşaatta, kafasına kum taşıma kovası düşen işçi hayatını kaybetti. Alınan bilgiler doğrultusunda, Aybastı ilçesindeki Pelitözü Mahallesi’nde çalışan Hakan Yakışan’ın (46) kafasına kum taşımak amacıyla kullanılan bir kova düşmesi sonucu ağır yaralandığı bildiriliyor.

AĞIR YARALANDI, HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın hemen ardından, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı işçiyi Aybastı Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Ancak, hastanede gerçekleşen müdahalelere rağmen Yakışan, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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