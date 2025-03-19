Ordu’da İsrail’e Karşı Filistin’e Destek Gösterisi

VATANDAŞLARDAN İSRAİL’İN SALDIRILARINA TEPKİ

Ordu’da teravih namazı sonrası bir araya gelen vatandaşlar, İsrail’in Gazze’ye yönelik uyguladığı saldırılara karşı duruş sergiledi. Ordu Filistin’e Destek Platformu öncülüğünde toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri, Ulu Cami’de teravih namazının akabinde basın açıklaması gerçekleştirerek katılımcıların tepkisini dile getirdi.

İSRAİL’İN ATEŞKESİ İHLALİ

Grup adına konuşan Ömer Faruk Yücedağ, İsrail’in 19 Ocak tarihinde varılan ateşkes anlaşmasına riayet etmeyerek saldırılarına devam ettiğini ifade etti. “Ateşkes süreci içerisinde Gazze’ye defalarca kez saldırı düzenlendi. Son olarak ateşkesi bozan apartheid rejimi, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını, sığındığı okulları ve sivillerin evlerini bombaladı. Saldırılarda 400’den fazla Filistinli kardeşimiz şehit oldu” diyen Yücedağ, sahur vaktinde yapılan saldırılara dikkat çekerek, “Kadın, çocuk ve sivillere karşı bu saldırılar, siyonistlerin barbarlığını ve zalimliğini bir kez daha gözler önüne serdi” şeklinde konuştu.

DÜNYA’DAN TEPKİ BEKLENİYOR

Yücedağ, dünya halklarının bu saldırılara karşı net bir tepki göstermesi gerektiğini belirterek, “Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır” diyerek çağrıda bulundu. Ayrıca, Türkiye’nin sivil toplum kuruluşları ve halkı olarak Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin özgür oluncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerinin altını çizdi.