Ordu’da Jandarmadan Asayiş Operasyonları

ORDU’DA JANDARMA FAALİYETLERİ

Ordu’da, jandarma ekipleri son bir haftada çeşitli asayiş, trafik, narkotik ve kaçakçılık faaliyetlerini gerçekleştirdi. Bu kapsamda, toplamda 36 bin 40 kişi sorgulandı ve yakalanan 453 şüpheliden 17’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler, asayiş faaliyetleri çerçevesinde yaptıkları denetimlerde 36 bin 40 kişi ve 22 bin 455 aracı kontrol etti. Sorgulamalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 43 şüpheli yakalandı.

TRAFFİK DENETİMLERİ VE CEZALAR

Jandarma ekiplerinin trafik faaliyetleri kapsamında yaptığı çalışmalar sırasında 15 bin 150 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kurallara uymayan 544 sürücüye para cezası uygulandı, 111 araç trafikten men edildi ve 5 sürücünün ehliyetine el konuldu. Ekipler bu süreçte ayrıca başka konularda da denetimler gerçekleştirdi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 1 kilogram 28 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 7 gram sentetik kannabinoid, 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı ve 8 adet sentetik ecza ele geçirildi. Yakaladıkları 10 şüpheli şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak ve satın almak suçlarından adli işlem yapıldı.