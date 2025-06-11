Ordu’da Kano Antrenmanları Başladı

KANO SPORUNDA YENİ SEZON ANTIMANLARI BAŞLADI

Ordu’da kano sporcuları, yeni sezon antrenmanlarına Karadeniz’de başlamış durumda. Büyükşehir Belediyesi ise çocuk ve gençlerin su sporlarına olan ilgisini artırmak için Yelken ve Kano Eğitimi Projesi’ni hayata geçirdi. Bu projenin çerçevesinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi Yelken ve Kano Kulübü sporcuları, Altın Ordu ilçesi sahilinde denizde antrenman yaptı.

KÜREK ÇEKMEYE YAZ SEZONUNDA BAŞLADILAR

Yaz sezonuyla birlikte kürek çekmeye başlayan kano sporcuları, deniz antrenmanlarının yanı sıra ırmaklarda da çalışmalarına devam ediyor. Bu yoğun antrenman programı, sporcuların yeteneklerini geliştirmeyi ve ekip manevralarını güçlendirmeyi amaçlıyor.