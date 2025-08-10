Ordu’da Kaybolan Tarım İşçisi İçin Arama

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN DENİZDE KAYBOLMASI

Ordu’da, serinlemek amacıyla denize giren mevsimlik tarım işçilerinden biri için arama çalışmalarına başlandı. Saatin ilerlemesiyle birlikte durdurulan çalışmalar, sabah saatlerinde devam edecek. Olay, Gülyalı ilçesinde saat 19.30 sıralarında gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Edinilen bilgilere göre, Batman’dan Ordu’nun Gülyalı ilçesine fındık hasadı için gelen mevsimlik tarım işçileri Mazlum Y. (23) ve Yusuf K., fındık hasadı sonrası denize girmeye karar verdi. Ancak, denize girmeleri yasak olan bir bölgede yüzmeye başladılar. Bir süre sonra, dalgaların etkisiyle her iki işçi gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Arama Çalışmaları

Bir süre sonra Mazlum K., çevredeki vatandaşların desteğiyle sudan çıkarıldı ve olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Suda kaybolan Mazlum Y.’yi bulmak üzere ekipler hemen çalışma başlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile polis ve itfaiye ekipleri dalgıçlar ve teknelerle yürüttükleri çalışmalara bölgedeki balıkçılar da ağ atarak destek verdi. Yaklaşık 4.5 saat süren arama çalışmaları, havanın kararması ve suyun tehlikeli hale gelmesi nedeniyle gece yarısı sona erdi. Çalışmaların sabah saatlerinde devam edeceği bildirildi.