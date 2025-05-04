Ordu’da Kayıp Kişi Bulundu

ORDU’DA KAYIP İHBARI YAPILAN İKİ KİŞİDEN BİRİ ÖLÜ BULUNDU

Ordu’da yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan iki kişiden biri olan Süleyman Erdoğan, Kardeşler Mahallesi Küpkaya Kanyonu’nda ölü olarak bulundu. Geçtiğimiz günlerde üniversite öğrencisi Gizem Sinanoğlu’nun (25) cansız bedeni bulunduğundan dolayı Erdoğan için arama çalışmaları üçüncü günde devam etti. AFAD’ın koordinasyonuyla jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, arama faaliyetlerine katıldı.

CESEDİNE ULAŞILDI

Küpkaya Kanyonu mevkisinde arazide yapılan arama ve tarama çalışmaları sırasında, kanyondan akan suda bir erkek cesedi bulundu. Ekipler, bulduğu cesedi kıyıya çıkardı ve yapılan incelemede cesedin Süleyman Erdoğan’a ait olduğu tespit edildi. Erdoğan’ın cesedi savcılık incelemesi sonrasında Ordu Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, yaptığı açıklamada, ekiplerin aynı zamanda belediye çalışanı olan Süleyman Erdoğan’ın cansız bedenine ulaştığını belirtti. Ordu’da yakınlarının bir süredir haber alamadığı Erdoğan ve Gizem Sinanoğlu için 2 Mayıs’ta kayıp ihbarı yapılmıştı. Yapılan araştırmalarda Erdoğan’ın otomobili, Kardeşler Mahallesi Küpkaya Kanyonu mevkisinde park halinde bulunmuştu. Önceki gün kanyonda yapılan aramada ise Gizem Sinanoğlu’nun cansız bedeni keşfedilmişti.