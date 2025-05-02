Haberler

Ordu’da Kaza, 1 Ölümle Sonuçlandı

OTOMOBİL DUVARDAN DÜŞTÜ

Ordu’da meydana gelen üzücü bir kaza sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Fatsa ilçesinde Evkaf Mahallesi’nde, 44 yaşındaki Ahmet Yıldızlı’nın kullandığı 35 AH 3665 plakalı otomobil, yoldan çıkarak istinat duvarından site bahçesine düştü.

KURTARMA ÇALIMALARI YAPILDI

Kaza ile ilgili hemen ihbarda bulunuldu ve olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Otomobilin sürücüsü Yıldızlı, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın anı, sitenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail Ordusu, Dürzi Yaralıları Getirdi

İsrail, Suriye'nin güneyinde yaralanan 5 Dürziyi tedavi için kabul etti. Son 3 günde getirilen Dürzi sayısı 10'a ulaştı. Çatışmalar, Dürzi grupların hükümete saldırısıyla tetiklendi.
Haberler

Kaçanik’te Bomba KFOR Tarafından İmha Edildi

Kosova'nın Kaçanik kasabasında, halk tarafından nehir yakınında bulunan 250 kilogramlık bomba, KFOR ekiplerince güvenli bir şekilde imha edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.