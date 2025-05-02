Ordu’da Kaza, 1 Ölümle Sonuçlandı

OTOMOBİL DUVARDAN DÜŞTÜ

Ordu’da meydana gelen üzücü bir kaza sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Fatsa ilçesinde Evkaf Mahallesi’nde, 44 yaşındaki Ahmet Yıldızlı’nın kullandığı 35 AH 3665 plakalı otomobil, yoldan çıkarak istinat duvarından site bahçesine düştü.

KURTARMA ÇALIMALARI YAPILDI

Kaza ile ilgili hemen ihbarda bulunuldu ve olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Otomobilin sürücüsü Yıldızlı, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın anı, sitenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.