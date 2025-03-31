Ordu’da Kaza Kurbanı Ercan Uzunlar Öldü

ORDU’DA TRAFİK KAZASI

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 8 gün önce yaşanan bir trafik kazasında motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan Ercan Uzunlar (61), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ercan Uzunlar’ın oğlu Metehan Uzunlar’ın da 2018 yılında Kurban Bayramı’nın ikinci gününde bir trafik kazasında hayatını kaybettiği bilgisi dikkat çekiyor.

OLAYIN GELİŞİMİ

Kaza, 23 Mart tarihinde Altınordu ilçesi Yeni Mahalle Mahallesi İsmet Paşa Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü Enes A., trafiğe kapalı olan yolda seyir halindeyken peşinden sokak köpekleri kovaladı. Bu panikle Enes A.’nın kullandığı motosiklet, o sırada cadde üzerinde yürüyen Ercan Uzunlar’a çarptı. Uzunlar ağır yaralandı ve olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAKKINDAKİ GÜNDEM

Motosiklet sürücüsü Enes A., olay sonrası gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 8 gün süren tedavi sürecinin ardından Ercan Uzunlar hayatını kaybetti. Bu olay, ailesinin bir başka acısını daha açığa çıkarıyor; zira Ercan Uzunlar’ın oğlu Metehan Uzunlar da geçmişte bir trafik kazasında yaşamını yitirmişti.