Ordu’da Kontrolden Çıkan Cip, 2 Ölüm

KAZA DETAYLARI VE GELİŞMELER

Ordu’da kontrolden çıkan bir cipin bakkal önünde oturanların arasına daldığı trajik kazada, iki kişi hayatını kaybetti. Bu olay, Kumru ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi’nde akşam saatlerinde gerçekleşti.

OLAYIN SEBEBİ VE KURBANLAR

Edinilen bilgilere göre, Halit M. (76) yönetimindeki CA 660 MX plakalı cip, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir bakkalin önünde bekleyen 80 yaşındaki Ömer Irgav ile 64 yaşındaki akrabası Nadire Irgav’a çarptı. Olayın ardından durum hemen yetkililere bildirildi.

SAĞLIK EKİPLERİ VE YETKİLİLERİN MÜDAHALESİ

İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemeler sonucunda bakkal sahibi Ömer Irgav ile Nadire Irgav’ın olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri sürücüyü gözaltına alırken, kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.