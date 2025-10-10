Ordu’da Koyun Yetiştiricilerine Kırkım Makinesi Dağıtıldı

Ordu’da koyun yetiştiricilerine yönelik kırkım makineleri dağıtıldı, İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, müdürlüğün bahçesinde düzenlenen etkinlikte kentte yaklaşık 1700 küçükbaş hayvan yetiştiriciliği işletmesinin bulunduğunu açıkladı. Ay, bu işletmelerin özellikle koyun kırkım makineleri için yoğun talep gösterdiğini belirtirken, “İlimizde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği her geçen gün artış göstermekte olup son 10 yılda 60 bin baş artışla 183 bin başa ulaşmıştır” dedi. Ayrıca, Ay, koyun yetiştiricilerinin taleplerini karşılamak amacıyla 2024 yılı için Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamında “Küçükbaş Hayvancılığın Desteklenmesi Projesi”nin hazırlandığını hatırlattı.

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIKTA BÜYÜK TALEP

Ay, projenin 2025 yılı yatırım programında yer alacağını ifade ederken, “Proje kapsamında yüzde 70 hibe destekli şaftlı kırkım makinesi almak için çağrı döneminde 227 küçükbaş hayvan işletmesi başvuruda bulunmuştur” şeklinde konuştu. DOKAP Başkan Yardımcısı Tolgahan Köken ise Ordu’nun küçükbaş hayvancılık alanında önemli bir konumda olduğunu vurguladı. Kentin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınacak ürünlere sahip olduğuna dikkat çeken Köken, “Tabi bu da bizi daha fazla çalışma alanı, daha fazla birlikte beraber iş birliği alanı yapma alanlarımızı da doğuruyor. Bundan sonraki dönemde de bu ve buna benzer çalışmalarla devam edeceğiz” diye ekledi.

Ordu Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Mustafa Koçkaya da projede katkı sağlayanlara şükranlarını sundu. Vali Muammer Erol, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve diğer üreticilerin katılım sağladığı etkinlikte, “Küçükbaş Hayvancılığın Desteklenmesi Projesi” kapsamında 150 koyun yetiştiricisine yüzde 70 hibe destekli şaftlı koyun kırkım makineleri teslim edildi.

