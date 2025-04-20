Ordu’da LNG Tankerinde Gaz Sızıntısı

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olay, Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Kumbaşı Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında gerçekleşti. Ordu’dan Samsun yönüne giden Ali Osman Fidan yönetimindeki 35 EP 119 plakalı LNG yüklü tankerde gaz sızıntısı meydana geldi. Sızıntıyı fark eden ve kokuyu alan vatandaşlar, durumu hemen ilgili birimlere bildirdi.

GAZ SIZINTISI DOĞAL OLDU

İhbarın ardından bölgeye polis, AFAD ve doğalgaz firmasına bağlı ekiplere yönlendirildi. Polis ekipleri, tankeri Kumbaşı Mahallesi’nde durdurdu ve olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Ulaşım, güvenlik sebebiyle tamamen kapatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda gaz sızıntısının doğal bir durum olduğu belirlendi. Tankerdeki basıncın dengede tutulması amacıyla bu sızıntı işleminin belirli aralıklarla gerçekleştirildiği tespit edildi.

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Gaz kaçağının tehlikeli bir durum oluşturmadığına dair tespitler yapıldıktan sonra, yol güvenli bir şekilde yeniden trafiğe açıldı. Bu durum, bölge halkının rahat bir nefes almasını sağladı.