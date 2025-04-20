Ordu’da LNG Tankerinde Gaz Sızıntısı

GAS SIZINTISI İHBARI HAREKETE GEÇİRDİ

Ordu’da sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşıyan bir tankerde meydana gelen ‘gaz sızıntısı’ ihbarı, yetkilileri hızlıca harekete geçirdi. Tankerin geçtiği güzergah bir süre boyunca trafiğe kapatıldı. Olay, Altın Ordu ilçesinin Kumbaşı Mahallesi’nde gerçekleşti.

İHBAR ÜZERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Ordu’dan Samsun yönüne giden Ali Osman Fidan yönetimindeki 35 EP 119 plakalı LNG yüklü tankerde gaz sızıntısı olduğuna dair vatandaşlardan ihbarlar geldi. Bunun üzerine polis ekipleri, tankeri Kumbaşı Mahallesi’nde durdurdu. Olayla ilgili olarak güvenlik tedbirleri alındı ve yol trafiğe kapatıldı. Ayrıca, olay yerine AFAD ve doğalgaz uzmanları da yönlendirildi.

KONTROLLERİN ARDINDAN YOL TEKRAR AÇILDI

Yapılan detaylı incelemelerde, tankerde gaz sızıntısının olması gereken bir durum olduğu, bu işlemin basınç oluşmaması için belirli aralıklarla tekrarlandığı belirlendi. Kontroller tamamlandıktan sonra, yol yeniden ulaşıma açıldı.