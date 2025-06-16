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Ordu’da Motosiklet Kaza Yaptı

KAZA YERİ VE ZAMAN

Olay, Ordu’nun Fatsa ilçesinde, saat 05.30 sıralarında, Sakarya Mahallesi And Caddesi’nde gerçekleşti. Motosikletle minibüsün çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü Oğuzhan Gürdal ve yanındaki Yiğit Efe Kabal yaralandı. 52 AGH 478 plakalı motosiklet, Veysel Güler’in kullandığı 52 ABT 702 plakalı minibüsle çarpıştı.

BİLGİ KAYNAKLARI VE YARALILARIN DURUMU

Kazanın hemen ardından çevredeki insanlar durumu yetkililere bildirdi. Kaza bölgesine sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi ve kazanın çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği bildirildi.

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