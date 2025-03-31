Ordu’da Motosikletin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

HAYATINI KAYBEDEN YAYA

Ordu’nun Altınordu ilçesinde, sokak köpeklerinin takibi sonucu motosikletin çarpması sonucu yaralanan yaya, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza, 23 Mart’ta gece saatlerinde, Altınordu’ya bağlı Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Enes A’nın kullandığı 52 AFY 986 plakalı motosiklet, yolda dolaşan sokak köpeklerinin etkisiyle Ercan Uzunlar’a (61) çarptı.

AĞIR YARALANAN UZUNLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada ciddi şekilde yaralanan Ercan Uzunlar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tüm müdahalelere rağmen Uzunlar, 9 gün süren tedavi sonrasında hayatını kaybetti. Ercan Uzunlar, Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar’ın kardeşiydi. Uzunlar’ın cenazesi ailesine teslim edildi.

Kaza sırasında hafif yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavisinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, olayın sokak köpeklerinin kovalamacası sonucunda meydana geldiği iddia ediliyor ve bu duruma ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmış durumda.