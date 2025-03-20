Ordu’da Okullar Tatil Edildi Mi?

Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası, okulların tatil olup olmayacağı halk arasında merak ediliyor. Ordu’da okullar 21 Mart Cuma günü tatil mi? Ordu Valiliği, henüz bu tarih ile ilgili bir tatil açıklaması yapmadı.

KUZEYDE ŞİDDETLE ETKİSİ HİSSEDİLECEK

Yapılan son değerlendirmelere göre, 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Rüzgarların hızı 50-70 km/saat, Doğu Karadeniz’in yükseklerinde ise 90 km/saat olabiliyor. İç kesimlerdeki olumsuz hava koşullarının akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi, Doğu Karadeniz’de ise Cuma sabah saatlerinde sona ermesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve zehirlenmelere karşı önlemler alınması gerekiyor.

YÜKSEK KESİMLERDE YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

21 Mart 2025 Cuma günü Samsun, Ordu ve Giresun illerinde iç kesimlerde (700 metre ve üzeri rakımlı yerlerde) yoğun kar yağışı (10-20 cm kar örtüsü) bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ayrıca, Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle batı ve iç kesimlerde zirai don olayı da bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun batısında 20 Mart 2025 Cuma gece saatlerinden itibaren zirai don tehlikesi meydana gelebilir. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların bu konuda dikkatli olmaları öneriliyor.

RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

20 Mart 2025 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da ise güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Bu bölgedeki rüzgarın hızı 50-70 km/saat mertebesine ulaşacak, İç Anadolu’nun güney yükseklerinde ve Akdeniz’in Toroslar kesiminde ise 70-90 km/saat kadar yer yer tam fırtına olabiliyor. Ulaşımda aksamalar ve zehirlenmelere karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Ordu Valiliği, yağışlar ve buzlanma nedeniyle 9 ilçede tamamı, 8 ilçede ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.