Ordu’da Okullar Tatil Mi? (18 Mart)

METEOROLOJİ UYARILARI SONRASI YAĞIŞLAR BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılardan sonra Türkiye’nin pek çok bölgesinde yağmur etkisini göstermeye başladı. Özellikle Ordu ilinde okulların tatil olup olmayacağı büyük bir merak konusu haline geldi. Meteoroloji birçok il için daha şiddetli kar yağışı konusunda uyarılarda bulundu. Ordu iline dair henüz 18 Mart Salı günü için bir tatil açıklaması yapılmadı.

ŞİDDETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre, 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri başta olmak üzere Doğu Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Rüzgarın hızı 50-70 km/saat, Doğu Karadeniz yüksek kesimlerinde ise 80-90 km/saat olarak tahmin ediliyor. İç kesimlerde Pazartesi akşam saatlerinden itibaren ve Salı sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen bu kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması gerekiyor.

DON HADİSESİ TEHLİKESİ VAR

Konuya ilişkin elde edilen son bilgilere göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte batı ve iç kesimlerde zirai don olayı bekleniyor. 18 Mart 2025 Salı günü gece saatlerinden itibaren Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında orta kuvvette ve bazı yerlerde kuvvetli zirai don olabileceği öngörülüyor. Tarımsal faaliyetlerde bulunan vatandaşların zirai don tehlikesine karşı önlem alması ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından iletilen sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmesi gerekiyor.

GÜÇLÜ RÜZGAR ANCAK ETKİSİNİ KAYBEDECEK

18 Mart 2025 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden; 19 Mart 2025 Çarşamba günü Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. İç Anadolu’nun güney ve Akdeniz bölgesinin Toroslar kesiminde şiddetli fırtına ve yer yer tam fırtına korkusu bulunuyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması için tedbirli olunması gerekiyor.