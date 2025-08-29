ORDU’da Patpat Kazasında 4 Kişi Öldü

FACİANIN DETAYLARI

Ordu’da ‘patpat’ olarak adlandırılan tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kaza, bir ailenin hayatını kararttı. Akşam saat 19.00 sularında Ünye ilçesi Güzelkale Mahallesi’nde yaşanan olayda, sürücü Yusuf Tunçel (49) aracın kontrolünü kaybetmesiyle birlikte 25 metre yükseklikten aşağıya düştü.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa süre içerisinde sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, aracın altında kalan sürücü Yusuf Tunçel ile birlikte yanındaki Güler Tunçel (55) ve Ayşe Tunçel’in (63) hayatını kaybettiği tespit edildi.

YARALILARIN DURUMU

Olayda ağır yaralanan çocuklar Burak Asaf Çimen (8), Uhud Ali Çimen (6), Onur Tunçel (8) ve yetişkin Nurten Tunçel (52), sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere sevk edildi. Küçük Burak Asaf Çimen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili olarak ise soruşturma başlatıldı.