Ordu’da Sahilde Şüpheli Variller Bulundu

ORDU’DA ŞÜPHELİ VARİLLER BULUNDU

Ordu iline bağlı 3 farklı ilçenin sahil kesiminde, çevre sakinleri tarafından şüpheli 7 varil tespit edildi. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, yetkililer bölgelere hızla ekip göndererek inceleme başlattı.

İNCELEME SONUCU TEHLİKESİZ OLDU

Ünye ilçesindeki Batıpark Plajı’nda akşam saatlerinde birbirine bağlı 3 boş varil sahile vurdu. Olayın ihbar edilmesi üzerine, olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede varillerin tehlikesiz olduğu ve uluslararası gemilerden düşmüş olabileceği belirtildi.

VATANDAŞLAR İHBARDA BULUNDU

Fatsa ilçesinin Yenipazar Mahallesi’nde öğle saatlerinde, vatandaşların gözlemlediği birbirine bağlı 3 varil, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Yapılan detaylı araştırma sonucunda, varillerin olay yerinden kaldırıldığı bildirildi.

GÜLYALI’DA KİMYASAL MADDE TESPİT EDİLDİ

Gülyalı ilçesinde öğle saatlerinde kıyıya vuran 1 varil için de ihbarda bulunuldu. Olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD’a bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehditler ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda varilde kimyasal madde tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, imha etmek amacıyla varili teslim aldı.