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Ordu’da Soruşturma Devam Ediyor

E.K.’NIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SÜREÇ

Ordu’nun Altınordu ilçesinde, 68 yaşındaki E.K.’nın evinin bahçesinde ölü bulunması nedeniyle başlatılan soruşturmada, 4 kişi gözaltına alındı. Olay, 4 Haziran tarihinde Alembey Mahallesi’nde gerçekleşti. E.K., evinin bahçesinde başına ezici ve kesici aletle vurularak hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINANLAR VE TUTUKLAMA DURUMU

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile birlikte istihbarat, asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Soruşturma çerçevesinde olayla bağlantılı olduğu belirlenen S.G. (41), U.N. (62), A.U. (49) ve Y.B. (60) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G., sulh ceza hakimliğince ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler U.N., A.U. ve Y.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEVAM EDEN SORUŞTURMA

Olayla ilgili yürütülen soruşturma süreci devam ediyor. E.K.’nın ölümüne neden olan olayın aydınlatılması için yetkililerin çalışmaları sürmekte.

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