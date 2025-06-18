Ordu’da Suç Örgütü Operasyonu Gerçekleşti

SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYONDA TUTUKLAMALAR

Ordu merkezli olarak gerçekleştirilen operasyon sonucu 8 ilde suç örgütüne bağlı 7 şüpheli yakalandı ve bunlardan 6’sı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Ordu, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Eskişehir, Adana, Osmaniye ve Rize illerinde karşılıksız çek ile dolandırıcılık yaptığı tespit edilen suç örgütüne karşı operasyon düzenledi.

BAŞARILI BASKINLAR VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Ekipler, operasyon çerçevesinde toplam 16 ayrı adrese baskınlar gerçekleştirdi ve M.K., İ.K., İ.A., M.K., S.Ö., R.E. ile Y.E. isimli şüphelileri yakaladı. Yapılan aramalar sonucunda; 6 trafo, 15 bin metreküp kereste, 87 oda kapısı, 240 kapı pervazı, 444 ısı yalıtım ürünü, 10 yatak, 10 pos cihazı, 9 kaşe, 115 senet ve birçok belge ile doküman elde edildi.

ADLİ İŞLEMLER VE SONUÇLAR

Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede yapılan değerlendirme sonucu İ.K., İ.A., M.K., S.Ö., R.E. ve Y.E. tutuklanırken, M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.